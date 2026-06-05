Viganò | ‘Leone nomina una laica femminista come Prefetta al Dicastero per la Comunicazione’

Da imolaoggi.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un laica femminista è stata nominata prefetta al Dicastero per la Comunicazione. La nomina è stata annunciata dal cardinale Viganò. La scelta segue la linea indicata dal Papa, che ha promosso figure laiche e femminili in ruoli chiave della comunicazione vaticana. La nuova prefetta sostituisce l’incarico precedente senza nomi ufficiali. La nomina non ha ancora suscitato commenti ufficiali o reazioni pubbliche.

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“Con Giovanni XXIII e in particolare con Nostra Ætate abbiamo assistito alla giudaizzazione del Cattolicesimo Romano, come già era avvenuto in ambito protestante. A sostegno di questa eresia, la Prefetta si rifà a Jorge Bergoglio, il quale in conformità con Nostra Ætate e con i predecessori Wojtyla e Ratzinger, sosteneva che la conversione dei “fratelli maggiori” non è necessaria. Con la sua nomina Prevost prosegue sulla linea di Bergoglio nella demolizione degli organi centrali della Curia Romana, nella secolarizzazione del governo della Chiesa e nel sovvertimento della Dottrina Cattolica.” Con Giovanni XXIII e in particolare con Nostra Ætate abbiamo assistito alla giudaizzazione del Cattolicesimo Romano, come già era avvenuto in ambito protestante. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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