Nomina shock di Papa Leone | alla Comunicazione arriva la donna che sfidò Papa Francesco

Il Papa ha nominato una donna che aveva sfidato il Papa attuale alla Comunicazione. La decisione ha suscitato reazioni e discussioni all’interno della Santa Sede. La nomina è considerata significativa e potrebbe influenzare gli equilibri di potere nella struttura vaticana. La scelta è avvenuta in un momento di attenzione mediatica e di cambiamenti nelle nomine di alto livello.

Una nomina destinata a pesare negli equilibri della Santa Sede e a far discutere dentro i Sacri Palazzi. Papa Leone XIV ha scelto Maria Montserrat Alvarado come nuovo prefetto del Dicastero per la Comunicazione del Vaticano. Dal prossimo 1° novembre prenderà il posto di Paolo Ruffini, che lascia l’incarico per raggiunti limiti di età. La decisione segna un passaggio storico perché Alvarado diventa la prima donna laica chiamata a guidare un dicastero vaticano, ma la sorpresa non riguarda solo il suo profilo. A colpire è soprattutto la sua provenienza: la nuova prefetta è presidente e amministratrice delegata di EWTN News, il più grande network multimediale cattolico del mondo, per anni tra le voci più critiche nei confronti di Papa Francesco. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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