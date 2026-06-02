Nomina shock di Papa Leone XIV | sceglie la prima donna prefetto del dicastero della Comunicazione È la presidente di EWTN News sempre in guerra con Papa Francesco

Papa Leone XIV ha nominato Maria Montserrat Alvarado come nuova prefetta del Dicastero per la Comunicazione. Attualmente è presidente e CEO di EWTN News, un importante network multimediale cattolico. La nomina rappresenta la prima volta che una donna ricopre questa posizione nel dicastero. La decisione ha suscitato molte discussioni all’interno della Chiesa e tra gli osservatori esterni.

Papa Leone XIV ha nominato prefetto del Dicastero per la Comunicazione del Vaticano Maria Montserrat Alvarado, attuale presidente e CEO di EWTN News, il principale network multimediale cattolico del mondo. Il prossimo primo novembre rileverà le funzioni attualmente ricoperte da Paolo Ruffini, che lascia per limiti di età (70 anni il prossimo 4 ottobre). La nomina ha suscitato non poco clamore e perfino un certo shock nei sacri Palazzi, anche perché EWTN era entrata in aperto contrasto con Papa Francesco, che aveva addirittura ipotizzato fosse ispirata dal diavolo. Paolo Ruffini, il predecessore di Maria Montserrat Alvarado La prima donna laica scelta da un Papa per guidare un ministero del Vaticano. 🔗 Leggi su Open.online

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