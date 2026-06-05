Vietnam negli occhi la mostra di fotografia di Laura Giannini
Dal 6 giugno al 31 agosto 2026, il centro benessere “Corpo e Mente” di via Tanucci 21, ad Arezzo, ospita la mostra di fotografia intitolata “Vietnam negli occhi” di Laura Giannini, a cura di Marco Botti.
Dal 6 giugno al 31 agosto 2026 il centro benessere “Corpo e Mente” di via Tanucci 21, ad Arezzo, ospita “Vietnam negli occhi", mostra di fotografia di Laura Giannini a cura di Marco Botti. Sabato 6 giugno, dalle ore 17.30, l’inaugurazione con musica dal vivo e un piccolo buffet per tutti gli. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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