Vietnam negli occhi la mostra di fotografia di Laura Giannini

Da arezzonotizie.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 6 giugno al 31 agosto 2026, il centro benessere “Corpo e Mente” di via Tanucci 21, ad Arezzo, ospita la mostra di fotografia intitolata “Vietnam negli occhi” di Laura Giannini, a cura di Marco Botti.

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Dal 6 giugno al 31 agosto 2026 il centro benessere “Corpo e Mente” di via Tanucci 21, ad Arezzo, ospita “Vietnam negli occhi", mostra di fotografia di Laura Giannini a cura di Marco Botti. Sabato 6 giugno, dalle ore 17.30, l’inaugurazione con musica dal vivo e un piccolo buffet per tutti gli. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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