A Chieti è stata allestita una mostra dedicata alla figura di Amadeo Peter Giannini, noto per aver rivoluzionato il settore bancario. Tra i materiali esposti si trova anche il racconto di un bambino di sei anni che, testimone della morte del padre durante un alterco legato a un pagamento non corrisposto, pronuncia la frase “Non si può morire per un dollaro”.

“Non si può morire per un dollaro” è la frase di un bambino di sei anni che vede morire il papà per un diverbio seguito a una paga non versata. Quel bambino si chiamava Amadeo Peter Giannini, figlio di immigrati italiani negli Stati Uniti che diventò il fondatore della Bank of America, per decenni il più potente istituto bancario del pianeta. Quel trauma infantile segnerà tutta la sua vita futura di imprenditore illuminato, il primo a concepire la banca come un bene di largo consumo, un servizio per tutti, e non soltanto per ricchi. E, in un momento come quello attuale in cui sembra che le dinamiche economiche fondate sul profitto stiano... 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - "Non si può morire per un dollaro": la rivoluzione di Amadeo Peter Giannini in mostra a Chieti

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Mostra Non si può morire per un dollaro. La rivoluzione di Amadeo Peter Giannini - CSV Abruzzo

Una selezione di notizie su Amadeo Peter Giannini

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