La fotografia negli occhi dei bambini Scatti dal mondo di Saro Bartolo

La fotografia negli occhi dei bambini è al centro di una mostra che presenta scatti realizzati nel corso di vari viaggi. Le immagini catturano momenti di vita quotidiana e emozioni autentiche, offrendo uno sguardo diretto sui volti e sugli ambienti di bambini di diverse parti del mondo. L'esposizione evidenzia come le fotografie siano utilizzate per conservare ricordi e condividere storie di infanzia.

Per i ragazzi della nostra età la fotografia rappresenta un modo per ricordare un momento felice o il volto di una persona a cui vogliamo bene. Molti, pur non disponendo di un’attrezzatura costosa o di un talento innato, scattano foto ogni volta che vedono un bel paesaggio o un animale carino. Altri, come Paolo, si sono appassionati alla fotografia ammirando il repertorio del nonno. C’è chi, come Valentina, stampa foto per il piacere di attaccarle in camera. Questa nobile arte può servire anche a mettere in luce condizioni sociali, come fa da anni il fotografo italo-americano Saro Di Bartolo. Grazie a lui, la nostra scuola ha ricevuto una preziosa donazione dalla fondazione Besharat: foto d’autore che ritraggono ragazzini del Sud del mondo che spesso, pur vivendo in assoluta povertà, conservano un sorriso disarmante.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La fotografia negli occhi dei bambini. Scatti dal mondo di Saro Bartolo Notizie correlate Aci Pistoia Photo Contest. Il mondo in migliaia di scatti. La grande festa della FotografiaLa giuria è al lavoro da qualche settimana e traspare già una grande soddisfazione per la qualità elevatissima delle opere, ben espressa da Angelo... Friuli: il terremoto del 1976 negli occhi dei bambiniTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) “E ven la...