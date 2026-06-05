A Vieste si svolgerà un programma di eventi tra maggio e ottobre 2026, con oltre quattro mesi di iniziative. Il cartellone comprende musica, cultura, sport e tradizioni locali. Sono previsti anche grandi ospiti e attività di valorizzazione del territorio. La manifestazione intende rappresentare diverse sfaccettature della città attraverso una serie di appuntamenti distribuiti nel periodo estivo.

ottobre oltre quattro mesi di appuntamenti per vivere Vieste in ogni sua sfumatura. Vieste si prepara a vivere una nuova estate lunga, intensa e ricca di emozioni. Un calendario che mostre, competizioni sportive e iniziative legate alle tradizioni popolari. Torneranno appuntamenti della Tarantella, il Vieste Summer Fest e la Settimana dell'Olio. Accanto a questi eventi troveranno spazio nuove proposte e format dedicati a differenti fasce di pubblico. estiva. Una scelta che consente di valorizzare spazi già fortemente riconoscibili e, allo stesso tempo, Nel calendario trovano posto nomi molto diversi tra loro. Danilo Rea porterà a Vieste il progetto Stewart e Vince Tempera arricchiranno il programma con due appuntamenti particolarmente attesi. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Vieste Estate 2026: ecco il programma

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