Vieste en Rose una serata che profuma d’estate

Notizia in breve

Durante la serata di Vieste en Rose, le strade del borgo si sono illuminate e i calici sono stati alzati. L’evento, caratterizzato da un’atmosfera estiva, ha coinvolto i presenti che si sono radunati nelle vie del centro storico. Le persone hanno iniziato a riempire i locali e a godere della manifestazione, che si sta diffondendo tra i partecipanti con un’atmosfera di festa e convivialità.