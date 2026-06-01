Vieste en Rose una serata che profuma d’estate
Durante la serata di Vieste en Rose, le strade del borgo si sono illuminate e i calici sono stati alzati. L’evento, caratterizzato da un’atmosfera estiva, ha coinvolto i presenti che si sono radunati nelle vie del centro storico. Le persone hanno iniziato a riempire i locali e a godere della manifestazione, che si sta diffondendo tra i partecipanti con un’atmosfera di festa e convivialità.
Le vie del borgo si preparano ad accendersi, i calici sono pronti a riempirsi e l’atmosfera della Vieste en Rose sta già conquistando la città. Ti aspettano 57 cantine selezionate dal Gambero Rosso, piatti pensati dai ristoratori del centro storico, musica dal vivo. e una serata che. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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