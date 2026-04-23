La Vieste en Rose 2026 il 1° giugno biglietti e programma online

Il 1° giugno si terrà l'evento La Vieste en Rose 2026, promosso dal Comune di Vieste, dal Gambero Rosso e da One Eventi. Sono disponibili biglietti e programma online per partecipare all'appuntamento. La manifestazione si svolgerà nella località balneare e coinvolge diverse attività legate alla cultura e alla gastronomia locale. La data si avvicina e gli organizzatori invitano il pubblico a consultare le modalità di accesso e il dettaglio degli eventi.

Si avvicina l'imperdibile appuntamento con La Vieste en Rose 2026: l'evento, promosso dal Comune di Vieste, Gambero Rosso e One Eventi, amplia il suo già ricco programma. Di seguito viene riportato un comunicato stampa diffuso in giornata. Un’edizione che si annuncia tra le più ricche e rappresentative di sempre per il mondo dei vini rosati. Dalle ore 20.00, il centro storico di Vieste si trasformerà in un grande percorso del gusto con il Wine Tasting aperto al pubblico: protagonisti i migliori rosati affiancati da stand gastronomici, musica dal vivo e intrattenimento diffuso lungo le vie della città. L’edizione...🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - La Vieste en Rose 2026 il 1° giugno, biglietti e programma online Notizie correlate La Vieste en Rose 2026: il Comune di Vieste e Gambero Rosso insieme per la 7^ edizione dell’evento dedicato ai rosati. Il 1° giugno 2026 a ViesteLa Vieste en Rose 2026: il Comune di Vieste e Gambero Rosso insieme per la 7^ edizione dell’evento dedicato ai rosati. Leggi anche: La Vieste en Rose il 1° giugno Altri aggiornamenti Temi più discussi: La Vieste en Rose 2026: circa 50 cantine da tutto il mondo e un ricco programma per la 7^ edizione; VIESTE EN ROSE 2026: LA CITTA’ BRINDA ALL’ESTATE CON IL VINO ROSATO; Vieste en Rose 2026: 50 cantine da tutto il mondo per la 7ª edizione, il 1° giugno il Gargano brinda ai rosati; La solidarietà della consigliera Barone all’Arcivescovo di Manfredonia, Vieste e San Giovanni Rotondo Monsignor Franco Moscone. CANTINE GARGANO Vieste en Rose, la settimane edizione porta 50 cantine sul GarganoCinquanta cantine provenienti da Italia e estero, selezionate tra quelle recensite da Vini d’Italia e Bere Bene del Gambero Rosso ... statoquotidiano.it LA VIESTE EN ROSE 2026: CIRCA 50 CANTINE DA TUTTO IL MONDO E UN RICCO PROGRAMMA PER LA 7^ EDIZIONECresce l’attesa per La Vieste en Rose 2026 e arrivano i primi numeri che confermano il salto di qualità dell’evento: saranno circa cinquanta le cantine - selezionate tra quelle recensite nelle guide ... zeroventiquattro.it TurismoVieste.it - Vieste, Gargano e Puglia - facebook.com facebook