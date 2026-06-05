Videosorveglianza firmato l' accordo attuativo per la sicurezza urbana
È stato firmato questa mattina l’accordo attuativo per la sicurezza urbana, che riguarda la gestione integrata del sistema comunale di videosorveglianza. L’accordo coinvolge la questura e il Comune di Arezzo e mira a coordinare le attività di controllo e monitoraggio attraverso le telecamere installate sul territorio. La firma segna l’ufficializzazione di un protocollo che definisce le modalità di collaborazione tra le parti per l’utilizzo delle apparecchiature di videosorveglianza.
Firmato questa mattina l’accordo attuativo per la sicurezza urbana, finalizzato alla gestione integrata del sistema comunale di videosorveglianza tra la questura e il Comune di Arezzo. L'atto fa seguito al Regolamento per la disciplina del sistema di videosorveglianza deliberato il 2 aprile 2026. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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