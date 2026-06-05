Videosorveglianza firmato l' accordo attuativo per la sicurezza urbana

Da arezzonotizie.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato firmato questa mattina l’accordo attuativo per la sicurezza urbana, che riguarda la gestione integrata del sistema comunale di videosorveglianza. L’accordo coinvolge la questura e il Comune di Arezzo e mira a coordinare le attività di controllo e monitoraggio attraverso le telecamere installate sul territorio. La firma segna l’ufficializzazione di un protocollo che definisce le modalità di collaborazione tra le parti per l’utilizzo delle apparecchiature di videosorveglianza.

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Firmato questa mattina l’accordo attuativo per la sicurezza urbana, finalizzato alla gestione integrata del sistema comunale di videosorveglianza tra la questura e il Comune di Arezzo. L'atto fa seguito al Regolamento per la disciplina del sistema di videosorveglianza deliberato il 2 aprile 2026. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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