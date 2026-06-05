Videosorveglianza firmato l' accordo attuativo per la sicurezza urbana

Notizia in breve

È stato firmato questa mattina l’accordo attuativo per la sicurezza urbana, che riguarda la gestione integrata del sistema comunale di videosorveglianza. L’accordo coinvolge la questura e il Comune di Arezzo e mira a coordinare le attività di controllo e monitoraggio attraverso le telecamere installate sul territorio. La firma segna l’ufficializzazione di un protocollo che definisce le modalità di collaborazione tra le parti per l’utilizzo delle apparecchiature di videosorveglianza.