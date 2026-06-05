accordo attuativo del patto per la sicurezza urbana finalizzato alla gestione integrata del sistema comunale di videosorveglianza

Il Comune ha firmato un accordo con le forze dell’ordine per la gestione integrata del sistema di videosorveglianza urbano. L’intesa prevede la condivisione delle immagini e il coordinamento delle attività di controllo. Le telecamere saranno collegate a un sistema centralizzato, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza pubblica. Nessuna modifica alle strutture attuali, ma un incremento delle funzioni di monitoraggio e intervento. La collaborazione entrerà in vigore immediatamente.

Arezzo, 5 giugno 2026 – Accordo attuativ o del patto per la sicurezza urbana finalizzato alla gestione integrata del sistema comunale di videosorveglianza firmato il protocollo tra Questura e Comune di Arezzo Firmato questa mattina presso il Palazzo Comunale, l’accordo attuativo per la sicurezza urbana finalizzato alla gestione integrata del sistema comunale di videosorveglianza tra la Questura e il Comune di Arezzo, a seguito del Regolamento per la disciplina del sistema di videosorveglianza del Comune di Arezzo deliberato il 2 aprile 2026. L’impegno istituzional e tende ad incrementare l’attività di prevenzione svolta dalle Forze dell’Ordine mediante l’utilizzo della videosorveglianza, che sarà supportata anche dall’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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