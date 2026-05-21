Sansepolcro presenta il progetto Oculus | videosorveglianza intelligente per la sicurezza urbana
A Sansepolcro la videosorveglianza urbana fa un passo avanti. Mercoledì 20 maggio, nella sala del consiglio comunale di palazzo delle Laudi, si è tenuto il convegno "L'esperienza di Sansepolcro: presentazione del progetto Oculus", dedicato ai sistemi di videosorveglianza integrata, lettura targhe. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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