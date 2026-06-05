VIDEO | Torna la Lupa e lo Stretto diventa invisibile
Le navi che attraversano lo Stretto di Messina emettono segnali acustici ripetuti mentre la Calabria sembra scomparire. Questo effetto è causato dalla Lupa, un fenomeno atmosferico tipico di quella zona. Le imbarcazioni continuano a suonare per avvisare del loro passaggio, ma la presenza della terra appare invisibile a causa delle condizioni atmosferiche. La Lupa si manifesta con nebbia e variazioni di temperatura che rendono difficile la visuale sulla costa.
Le navi suonano insistentemente per avvisare del loro passaggio, la Calabria “scompare”. Questo l'effetto della Lupa, un fenomeno atmosferico caratteristico dello Stretto di Messina. Stamane una coltre di foschia ha avvolto le due coste, sfiorando addirittura le case lungo la litoranea. Una. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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