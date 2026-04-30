Iran lo Stretto di Hormuz diventa Stretto di Trump Petrolio a 126 dollari – La diretta

Nel 62º giorno di tensioni tra Stati Uniti, Israele e Iran, il presidente statunitense ha pubblicato su Truth una mappa dello Stretto di Hormuz, rinominandolo “Stretto di Trump”. Nel frattempo, il prezzo del petrolio ha raggiunto i 126 dollari al barile, mentre le provocazioni tra le parti proseguono sui social media. La situazione rimane sotto stretta osservazione a livello internazionale.

Nel 62esimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran il presidente degli Stati Uniti Donald Trump continua a provocare Teheran sui social media: oggi su Truth ha postato una mappa dello Stretto di Hormuz ribattezzato come Stretto di Trump. Intanto il prezzo del petrolio tocca i 126 dollari e Teheran fa sapere che il blocco penalizza gli altri paesi. Secondo una stima della Cnn il conflitto sta costando agli Usa tra i 40 e i 50 miliardi di dollari e gli Stati Uniti valutano anche la riduzione dei militari in Germania dopo le polemiche tra il tycoon e Merz. Trump riceve oggi il Centcom per esplorare le nuove opzioni tattiche per la guerra: gli Usa pensano di schierare i missili ipersonici.🔗 Leggi su Open.online

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Il presidente Usa su Truth condivide una mappa, Hormuz diventa lo Stretto di TrumpLeggi su Sky TG24 l'articolo Il presidente Usa su Truth condivide una mappa, Hormuz diventa lo 'Stretto di Trump' ... tg24.sky.it

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ripostato sul proprio profilo di Truth una mappa dello Stretto di Hormuz in cui il braccio di mare conteso nel corso dell'attuale guerra contro l'Iran è ribattezzato "Stretto di Trump". Nell'immagine si vedono anche d - facebook.com facebook

Da Stretto di Hormuz a "Stretto di Trump", la mappa del tycoon x.com