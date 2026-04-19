La tensione tra Iran e Stati Uniti continua a salire, portando allo stretto di Hormuz a nuovi momenti di chiusura. Recentemente, un video diffuso da un ex presidente americano mostra immagini di militari iraniani che sembrano sostenere gli Stati Uniti. La situazione si mantiene instabile, senza segnali di un accordo o di una diminuzione delle ostilità tra le parti coinvolte.

La crisi tra Iran e Stati Uniti entra in una fase in cui i segnali si accumulano senza mai convergere davvero in una soluzione. Da una parte restano aperti i negoziati, con dichiarazioni che parlano di progressi e di possibili spiragli; dall’altra, però, i fatti sul terreno raccontano una dinamica opposta, fatta di blocchi navali, chiusure strategiche e preparativi militari. In questo quadro si inserisce anche la scelta di Donald Trump di pubblicare video di cittadini iraniani che esprimono sostegno alle azioni americane, un gesto che non è solo comunicazione ma parte integrante dello scontro, perché contribuisce a spostare il confronto anche sul piano simbolico e propagandistico.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Guerra in Iran, lo Stretto torna a chiudersi: tensione globale, Trump pubblica video iraniani filo Usa

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