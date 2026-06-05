VIDEO| Storica prima volta per Reggio Calabria che festeggia con un panorama mozzafiato i 212 anni dell' Arma dei carabinieri

Notizia in breve

Reggio Calabria ha celebrato per la prima volta la festa dell’Arma dei carabinieri, che quest’anno compie 212 anni. La cerimonia si è svolta sul lungomare e all’Arena dello Stretto Ciccio Franco, alla presenza del comandante generale. La giornata è stata accompagnata da un panorama mozzafiato sullo Stretto di Messina. La ricorrenza è stata festeggiata con eventi pubblici e manifestazioni, senza ulteriori dettagli su partecipanti o programmi specifici.