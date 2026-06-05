VIDEO| Storica prima volta per Reggio Calabria che festeggia con un panorama mozzafiato i 212 anni dell' Arma dei carabinieri
Reggio Calabria ha celebrato per la prima volta la festa dell’Arma dei carabinieri, che quest’anno compie 212 anni. La cerimonia si è svolta sul lungomare e all’Arena dello Stretto Ciccio Franco, alla presenza del comandante generale. La giornata è stata accompagnata da un panorama mozzafiato sullo Stretto di Messina. La ricorrenza è stata festeggiata con eventi pubblici e manifestazioni, senza ulteriori dettagli su partecipanti o programmi specifici.
Reggio Calabria celebra per la prima volta nella storia la prestigiosa festa dell'Arma dei carabinieri, giunta al 212ma annuale della sua fondazione, che si svolgerà, alla presenza del comandante generale Salvatore Luongo, sul lungomare e all'Arena dello Stretto Ciccio Franco.Alla cerimonia. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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