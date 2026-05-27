Carabinieri il 5 giugno a Reggio Calabria cerimonia per il 212° anniversario dell' Arma

Da ilgiornale.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 5 giugno si terrà a Reggio Calabria una cerimonia per il 212° anniversario dell’Arma dei Carabinieri. L’evento si svolgerà sul lungomare, con la partecipazione dei Reparti rappresentativi di tutte le componenti dell’Arma. La cerimonia prevede la schieramento delle forze e si svolgerà in una location all’aperto, davanti a pubblico e rappresentanti delle istituzioni. La data segna il compleanno dell’Istituzione, che sarà celebrato con un appuntamento ufficiale nella città calabrese.

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Il prossimo 5 giugno si celebrerà il 212° anniversario dalla fondazione dell'Istituzione. La cerimonia ufficiale avrà luogo a Reggio Calabria nella suggestiva cornice del lungomare, dove saranno schierati i Reparti rappresentativi di tutte le componenti. Una celebrazione che quest'anno avrà un significato in più ricorrendo gli 80 anni della Repubblica Italiana. Inoltre, dal 4 al 7 giugno, sarà allestito il “Villaggio Arma”, all'interno di Villa Borghese a Roma (su Viale delle Magnolie e Piazzale dei Martiri), un'opportunità per immergersi nella storia e nelle tradizioni. Ci saranno stand di tutti i Reparti dell’Arma, in un’area di circa 400 metri, fino al Pincio dove - al tramonto - ci saranno esibizioni della banda dell’Arma. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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