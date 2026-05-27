Carabinieri a Reggio Calabria cerimonia per i 212 anni dalla fondazione dell’Arma
A Reggio Calabria si terrà una cerimonia per il 212esimo anniversario della fondazione dei Carabinieri, prevista per il 5 giugno. La ricorrenza verrà commemorata con un evento ufficiale organizzato dalle forze dell’ordine. La data segna il giorno in cui l’Arma dei Carabinieri è stata istituita. La cerimonia includerà probabilmente discorsi ufficiali e la partecipazione di rappresentanti delle forze di sicurezza.
Il prossimo 5 giugno si celebrerà il 212esimo anniversario dalla fondazione dell’istituzione dei Carabinieri. La cerimonia ufficiale avrà luogo a Reggio Calabria sul lungomare, dove saranno schierati i reparti rappresentativi di tutte le componenti. Una celebrazione che quest’anno avrà un significato in più ricorrendo gli 80 anni della Repubblica Italiana. Inoltre, dal 4 al 7 giugno, sarà allestito il ‘ Villaggio Arma ‘, all’interno di Villa Borghese a Roma (su Viale delle Magnolie e Piazzale dei Martiri), un’opportunità per immergersi nella storia e nelle tradizioni. Ci saranno stand di tutti i Reparti dell’Arma, in un’area di circa 400 metri, fino al Pincio dove – al tramonto – ci saranno esibizioni della banda dell’Arma. 🔗 Leggi su Lapresse.it
144 Giuramento Carabinieri Reggio di Calabria 11 ottobre 2025
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