VIDEO | Parte col traghetto da Genova con 6 kg di cocaina | finisce male

Da genovatoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo è stato arrestato dopo aver tentato di trasportare sei chili di cocaina a bordo di un traghetto partito da Genova. Credeva che il suo carico potesse passare inosservato tra i passeggeri diretti in Sardegna. Tuttavia, le forze dell'ordine hanno intercettato il tentativo e hanno fermato il veicolo. La droga è stata sequestrata e l’uomo è stato condotto in custodia.

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Era partito da Genova a bordo di un traghetto, convinto che il suo carico potesse confondersi tra il flusso di passeggeri e turisti pronti a sbarcare in Sardegna per l'inizio dell'estate. Ma il viaggio di un cittadino spagnolo di 59 anni si è interrotto bruscamente sulla banchina del porto di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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