VIDEO | Parte col traghetto da Genova con 6 kg di cocaina | finisce male

Notizia in breve

Un uomo è stato arrestato dopo aver tentato di trasportare sei chili di cocaina a bordo di un traghetto partito da Genova. Credeva che il suo carico potesse passare inosservato tra i passeggeri diretti in Sardegna. Tuttavia, le forze dell'ordine hanno intercettato il tentativo e hanno fermato il veicolo. La droga è stata sequestrata e l’uomo è stato condotto in custodia.