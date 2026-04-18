La Spezia | 65 kg di cocaina nascosti in mobili schermati col piombo

Nel porto di La Spezia, le forze dell’ordine hanno sequestrato 65 chilogrammi di cocaina nascosti all’interno di mobili schermati con piombo. L’intervento è stato effettuato dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L’operazione ha portato al ritrovamento di un consistente carico di droga, che era stato occultato in modo da ostacolare i controlli.

Un massiccio carico di stupefacenti è stato intercettato nel porto di La Spezia dopo un’operazione mirata condotta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza insieme ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Oltre 65 chili di cocaina purissima, suddivisi in 56 panetti, sono stati rinvenuti all’interno di un container che dichiarava il trasporto di mobili di pregio in legno. L’inganno tecnologico e la falla nei controlli scanner. L’operazione ha messo in luce una sofisticata strategia di occultamento progettata per eludere le moderne tecnologie di sorveglianza portuale. I responsabili del carico avevano infatti provveduto a sigillare due contenitori metallici con una schermatura in piombo, una tecnica specifica utilizzata per rendere la sostanza invisibile alle analisi effettuate tramite scanner.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - La Spezia: 65 kg di cocaina nascosti in mobili schermati col piombo Notizie correlate Porto di La Spezia, mobili di legno piombati aperti con una smerigliatrice: trovati 65 kg di cocainaÈ di oltre 65 chili di cocaina sequestrati il bilancio di un’operazione condotta dalle forze dell’ordine presso il porto di La Spezia. La Spezia, maxi sequestro di cocaina nel porto: oltre 65 chili nascosti in un containerLa Spezia, 17 aprile 2026 – Maxi sequestro di droga al porto della Spezia, dove i militari del comando provinciale della Guardia di Finanza, insieme... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Porto della Spezia, scoperti 65 kg di cocaina in un container; La Spezia, maxi sequestro di cocaina nel porto: oltre 65 chili nascosti in un container; Porto di La Spezia, mobili di legno piombati aperti con una smerigliatrice: trovati 65 kg di cocaina; La Spezia traffico internazionale sequestro 65 chili cocaina – VIDEO. Traffico internazionale di droga, sequestrati oltre 65 kg di cocainaLA SPEZIA I militari del Comando Provinciale Guardia di Finanza e personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della Spezia, nell’ambito della costante analisi dei rischi sulle rotte mercantili ... corrieredellacalabria.it Maxi sequestro al porto: scoperti 65 chili di cocaina nascosti nei mobiliSequestrati oltre 65 kg di cocaina al porto della Spezia: droga nascosta in mobili e schermata per eludere controlli. Indagini in corso. ligurianotizie.it IL VIDEO | Un maxi sequestro di cocaina è stato effettuato nel porto della Spezia - facebook.com facebook Spezia Tarros fa visita al Costone: è caccia a punti play off x.com