Durante un controllo sui flussi di merci nel porto di Genova, i finanzieri hanno scoperto droga nascosta all’interno di mattonelle. Sono stati sequestrati 11 chili di cocaina pura e hashish, nascosti tra le merci in transito. Le operazioni hanno portato all’arresto di un uomo coinvolto nel tentativo di nascondere la droga. La scoperta è avvenuta durante attività di controllo che coinvolgono le forze di polizia e le autorità portuali. La droga era destinata, secondo le prime indagini, a essere distribuita sul mercato locale.

I finanzieri della Compagnia di Genova Sestri, impegnati nei controlli sui flussi di merci provenienti dall’estero e in transito negli hub logistici del capoluogo ligure, hanno sequestrato circa 5 kg di cocaina pura e oltre 6 kg di hashish, abilmente occultati all’interno di una spedizione avente come carico dichiarato “mattonelle”. Il sequestro è scattato al termine di una mirata attività di analisi di rischio condotta dalle Fiamme Gialle sulle spedizioni internazionali, in un contesto logistico particolarmente delicato per l’elevato volume e rapidità delle movimentazioni. Nel corso dei controlli sono stati esaminati diversi colli provenienti, via terra, dalla Spagna e destinati a soggetti presenti in varie località del territorio nazionale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Genova, droga nascosta nelle mattonelle: sequestrati 11 kg di cocaina pura e hashish

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Genova, droga nascosta nelle mattonelle: sequestrati 11 kg di cocaina pura e hashish

Sullo stesso argomento

Droga nascosta in un condominio di Frosinone: sequestrati cocaina e hashishLa Polizia, con la Squadra Mobile e l’unità cinofila, ha scoperto oltre 50 grammi di sostanza stupefacente durante due perquisizioni domiciliari Nel...

Droga: cocaina e hashish nei pacchi postali, sequestrati 25 kg tra Lazio e AbruzzoSequestrati complessivamente 25 chilogrammi di droga, di cui 20 di cocaina purissima e 5 di hashish, nascosti all’interno di pacchi postali e spediti...

Genova, droga nascosta nelle mattonelle: sequestrati 11 kg di cocaina pura e hashish(LaPresse) I finanzieri della Compagnia di Genova Sestri, impegnati nei controlli sui flussi di merci provenienti dall’estero e in transito negli hub logistici del capoluogo ligure, ... ilmattino.it

Genova, droga nascosta nelle mattonelle. Gdf scopre oltre 11 kg tra cocaina e hashishIl carico dichiarato era mattonelle, ma nei colli provenienti dalla Spagna e destinati a varie parti d'Italia, i finanzieri della Compagnia di Genova Sestri, hanno trovato e sequestrato circa 5 kg d ... rainews.it