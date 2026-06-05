VIDEO | L' idea di giunta Raro Festival o Icastica sicurezza e sanità | le risposte di Comanducci e Ceccarelli nell' intervista doppia

Domenica 7 e lunedì 8 si svolgono le elezioni per il nuovo sindaco di Arezzo. Gli elettori sono chiamati alle urne dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì. Durante l’intervista doppia, Comanducci e Ceccarelli hanno risposto su proposte riguardanti Raro Festival, Icastica, sicurezza e sanità. Nessun altro dettaglio sulla campagna elettorale è stato fornito.

Domenica 7 dalle 7 alle 23 e lunedì 8 dalle 7 alle 15, gli aventi diritto al voto sono chiamati a scegliere il prossimo sindaco di Arezzo. Al ballottaggio si sfidano Marcello Comanducci, il candidato della coalizione di centro destra e Vincenzo Ceccarelli, della coalizione di centro sinistra. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Apertivi informali e incontri in piazza: così chiudono le campagne elettorali Ceccarelli e ComanducciDomani, 5 giugno, si svolgeranno gli ultimi incontri pubblici di Vincenzo Ceccarelli e Marcello Comanducci prima delle elezioni.

Orti, sicurezza e sanità attendono risposteLe questioni legate agli orti di famiglia, alla sicurezza nelle aree pubbliche e alla gestione della Casa della salute sono al centro dell’attenzione.

Si parla di: Cosa ci faceva Nicole Kidman davanti a una statua di Brancusi?; Nicolas Cage è ‘Spider-Noir’, elegia pulp tra ombra e rovina.