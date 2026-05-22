Orti sicurezza e sanità attendono risposte

Le questioni legate agli orti di famiglia, alla sicurezza nelle aree pubbliche e alla gestione della Casa della salute sono al centro dell’attenzione. La gestione degli orti e i criteri di assegnazione sono stati oggetto di discussioni, mentre si attendono risposte su come migliorare la sicurezza per pedoni in alcune zone centrali. Inoltre, si segnala la mancata apertura del Centro di Assistenza Universitaria presso l’ex ospedale Santa Colomba, ora trasformato in Casa della salute.

Gestione degli orti di famiglia e trasparenza sulla loro assegnazione; la sicurezza per i pedoni in piazza Giovanni XXIII e nell’Arena Gregorini; la mancata apertura del Cau presso l’ex ospedale Santa Colomba, oggi Casa della salute. Sono tre le interrogazioni presentate all’amministrazione comunale di Savignano dai consiglieri di minoranza della lista ’Coalizione per Sarti sindaco’. La consigliera comunale Kitty Montemaggi chiede: "Quando è stato pubblicato l’ultimo avviso per nuove assegnazioni degli orti? Le graduatorie previste dal regolamento vengono aggiornate e con quale periodicità? Quando è stata effettuata l’ultima verifica... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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