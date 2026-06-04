Apertivi informali e incontri in piazza | così chiudono le campagne elettorali Ceccarelli e Comanducci

Domani, 5 giugno, si svolgeranno gli ultimi incontri pubblici di Vincenzo Ceccarelli e Marcello Comanducci prima delle elezioni. Entrambi i candidati concluderanno le proprie campagne con incontri informali in piazza, dove si confronteranno con elettori e cittadini. Gli appuntamenti prevedono aperitivi e momenti di confronto diretto, senza interventi ufficiali o discorsi programmati.

Ultimi appuntamenti pubblici per Vincenzo Ceccarelli e Marcello Comanducci. Domani, 5 giugno, entrambi chiuderanno le proprie campagne elettorali con dei momenti di incontro con elettori e cittadini.Il candidato di Fare e del centrodestra, Comanducci, chiuderà nel centro storico cittadino con. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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Così Comanducci e Ceccarelli si confronteranno al ballottaggioIl candidato di centrodestra e quello di centrosinistra si sfideranno al secondo turno dopo aver ottenuto rispettivamente circa 2.

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