L’Arma dei Carabinieri compie 212 anni Mattarella | Presidio delle libertà costituzionali

L’Arma dei Carabinieri festeggia il 212° anniversario della sua fondazione. La cerimonia si svolge in concomitanza con l’80° anniversario della Repubblica. Il presidente della Repubblica ha ricordato il ruolo dell’Arma come presidio delle libertà costituzionali. Durante la celebrazione sono state celebrate le attività di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza. Nessun dettaglio su eventi o partecipazioni specifiche.

Roma, 5 giugno 2026 – Oggi l’Arma dei Carabinieri celebra il 212° anniversario della fondazione, una ricorrenza che quest’anno si inserisce nei giorni dell’80° anniversario della Repubblica. Per l’occasione, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato un messaggio al Comandante Generale dell’Arma, Gen. C.A. Salvatore Luongo, richiamando il ruolo svolto dai Carabinieri nella storia del Paese e nella tutela quotidiana delle comunità. Mattarella ha evidenziato anche il contributo dell’Arma alla sicurezza collettiva e al vivere civile, nel solco di “una lunga storia di fedeltà alla Patria”. Un impegno che si manifesta ogni giorno nei territori, attraverso la presenza dei Carabinieri accanto ai cittadini, e che trova espressione anche nelle missioni internazionali di pace alle quali l’Italia partecipa. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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LArma dei Carabinieri compie 212 anni: le celebrazioni a Torino e Moncalieri

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