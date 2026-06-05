L’Arma dei Carabinieri compie 212 anni Mattarella | Ruolo prezioso

Notizia in breve

L’Arma dei Carabinieri ha compiuto 212 anni. In occasione dell’80° anniversario della Repubblica, il presidente della Repubblica ha commentato il ruolo dell’Arma definendolo “prezioso”. L’evento è stato celebrato con cerimonie ufficiali e manifestazioni pubbliche in diverse città. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali altri dettagli o interventi durante le celebrazioni.