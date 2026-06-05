L’Arma dei Carabinieri compie 212 anni Mattarella | Ruolo prezioso
L’Arma dei Carabinieri ha compiuto 212 anni. In occasione dell’80° anniversario della Repubblica, il presidente della Repubblica ha commentato il ruolo dell’Arma definendolo “prezioso”. L’evento è stato celebrato con cerimonie ufficiali e manifestazioni pubbliche in diverse città. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali altri dettagli o interventi durante le celebrazioni.
"Nei giorni in cui si celebra l’80mo anniversario della Repubblica, l’Arma dei Carabinieri compie 212 anni. L’Arma, dall’esordio del nuovo ordinamento, ha svolto un prezioso ruolo, sin dalla transizione che ha portato al consolidamento delle istituzioni repubblicane, nella conferma di un insostituibile legame con le comunità del territorio, assolvendo alla missione di garanzia della cornice di sicurezza entro cui si sviluppano le libertà dei cittadini garantite dalla Costituzione”. Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, Salvatore Luongo. “L’opera... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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L'Arma dei Carabinieri compie 212 anni
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