Credito al consumo richieste di finanziamento per 3,2 milioni | Strumento utile per famiglie a basso reddito

Nel corso del 2026, la Regione Siciliana continua a offrire un sostegno alle famiglie con basso reddito attraverso un programma di credito al consumo gestito da Irfis. In questo periodo si sono registrate circa 3,2 milioni di richieste di finanziamento, che permettono di coprire gli interessi sugli acquisti di beni durevoli non di lusso. La misura mira a facilitare l'accesso al credito per chi ne ha bisogno.

Prosegue anche nel 2026 la misura della Regione Siciliana, gestita da Irfis, sul credito al consumo con cui si rimborsano, a chi ne ha diritto e ne fa richiesta, gli interessi sugli acquisti di beni durevoli non di lusso.Nel corso del primo trimestre dell’anno, sono state depositate sul sito.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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