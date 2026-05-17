Viareggio Federica Maineri propone Onde Libre | musica e dialogo ai giovani

A Viareggio, Federica Maineri ha presentato il progetto Onde Libre, dedicato a musica e dialogo rivolti ai giovani. Il piano prevede la creazione di nuovi spazi di aggregazione nei quartieri della città e l’istituzione di coworking culturali destinati alla comunità. Queste iniziative mirano a modificare gli ambienti di incontro e socializzazione già esistenti, offrendo opportunità di confronto e stimolo creativo per gli abitanti più giovani. La proposta si inserisce nel quadro delle strategie per valorizzare il tessuto sociale locale.

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? Punti chiave Come cambieranno gli spazi di aggregazione nei quartieri di Viareggio?. Cosa prevede il piano per i nuovi coworking culturali cittadini?. Perché la musica viene usata per parlare alle nuove generazioni?. Quali misure concrete serviranno a contrastare l'esodo dei giovani locali?.? In Breve Incontro previsto per le ore 17 del 17 maggio 2026 alla Libreria Lungomare.. Promosso dal gruppo Generazione Viareggio per coinvolgere le nuove generazioni locali.. Proposte includono coworking culturali, potenziamento sportivo e nuove politiche abitative.. Obiettivo creare spazi di aggregazione diffusi nei vari quartieri di Viareggio.. Alle ore 17 di oggi, 17 maggio 2026, la Libreria Lungomare di Viareggio ospiterà l’iniziativa Onde Libre per confrontarsi direttamente con le nuove generazioni della città. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Viareggio, Federica Maineri propone Onde Libre: musica e dialogo ai giovani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Viareggio e le primarie del centrosinistra: vince Federica Maineri, sarà la candidata a sindacoViareggio, 15 marzo 2026 – E’ Federica Maineri, indicata dal Pd, la vincitrice delle primarie del centrosinistra che si sono svolte a Viareggio. Viareggio, Maineri conquista le primarie del centrosinistraVIAREGGIO – La consultazione del centrosinistra a Viareggio ha indicato il nome che rappresenterà la coalizione alle prossime elezioni amministrative. Giani e i sindaci di centrosinistra della Versilia a sostegno della candidata sindaca Federica MaineriAppuntamento sabato (16 maggio) al bar Galliano alle 11,30 per parlare di buona amministrazione del territorio ... luccaindiretta.it Viareggio e le primarie del centrosinistra: vince Federica Maineri, sarà la candidata a sindacoViareggio, 15 marzo 2026 – E’ Federica Maineri, indicata dal Pd, la vincitrice delle primarie del centrosinistra che si sono svolte a Viareggio. E’ lei dunque la candidata alla poltrona di sindaco di ... lanazione.it