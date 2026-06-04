A Viareggio si registra un forte incremento di richieste di tessere elettorali, con oltre 1.600 richieste in pochi giorni. La maggior parte delle richieste sono arrivate in vista delle elezioni amministrative e del ballottaggio programmati per il 7 e 8 giugno 2026. La richiesta di tessere si è intensificata nelle ultime settimane, secondo quanto riferito dagli uffici competenti. Non sono stati comunicati dettagli sui motivi specifici di questa impennata di richieste.

VIAREGGIO (LUCCA) – Una vera e propria “corsa” a Viareggio per rinnovare o farsi rilasciare la tessera elettorale in occasione delle elezioni amministrative e del ballottaggio in programma domenica 7 e lunedì 8 giugno 2026. A contendersi la poltrona di sindaco due donne: Federica Maineri, candidata del Centrosinistra e la candidata dell’Area Civica col Centrodestra Unito Sara Grilli. Sono oltre 1.600 le pratiche svolte dall’Ufficio elettorale del Comune nelle ultime settimane. Nel fine settimana del primo turno (24-25 maggio), spiega il Comune in una nota, sono state evase circa 1.200 pratiche, tra rilascio di duplicati e rinnovi di tessere elettorali. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Ballottaggio a Viareggio: boom di tessere elettorali. Oltre 1600 in pochi giorni

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