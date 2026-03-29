Intervista a Vani Rao | Aerospazio e farmaceutico l?India scommette sul Sud

L’ambasciatrice ha annunciato che l’Unione Europea e l’India hanno firmato un accordo di libero scambio, il più grande nella loro storia, che interessa oltre il 96% del commercio tra i due blocchi. Lo scambio di beni e servizi tra le parti mira a rafforzare i legami economici e commerciali, coinvolgendo settori come l’aerospazio e il farmaceutico, con una particolare attenzione alla regione del Sud dell’India.

Ambasciatrice Vani Rao, l’Ue e l’India hanno firmato il più grande accordo di libero scambio della loro storia, che copre oltre il 96% del commercio bilaterale e punta a raddoppiare le esportazioni europee verso l’India entro il 2032. Cosa può cambiare, in concreto? «L’FTA India-Ue è un accordo storico e fondamentale per entrambe le parti – risponde l’Ambasciatrice di Nuova Dehli a Roma, ospite in questi giorni della Regione Campania a Napoli, dove ha incontrato il Presidente Fico, e dell’Unione Industriali di Caserta, accompagnata dal Console Onorario Gianluigi Traettino e ricevuta dal presidente Della Gatta -. Avevamo iniziato a negoziarlo nel 2007 ma nel 2022 le trattative sono riprese con maggiore intensità, anche a causa delle circostanze geopolitiche. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Intervista a Vani Rao: «Aerospazio e farmaceutico, l?India scommette sul Sud» Articoli correlati Confindustria Caserta accoglie l’Ambasciatrice dell’India Vani Rao | FOTODalla meccanica all’agroalimentare, passando per tessile e infrastrutture: focus su joint venture, export e collaborazione strategica con l’India,... Leggi anche: La catena Color Holiday ora scommette sul sud Tutti gli aggiornamenti su Intervista a Vani Rao Aerospazio e... Temi più discussi: Caserta guarda a Oriente: l’India di Vani Rao ospite in Confindustria; Confindustria Caserta apre le porte all’India: l’Ambasciatrice Vani Rao rilancia le opportunità per le imprese del territorio; Caserta, l'India guarda alle imprese locali: confronto in Confindustria con l'ambasciatrice Rao; Ambasciatrice India a Confindustria Caserta, 'c'è partnership forte'. Intervista all’ambasciatore dell’India, Vani Rao: c’è un enorme potenziale da sviluppareCosa viene in mente in Italia se si parla di India? Probabilmente molte immagini stereotipate, specialmente se non ci si... Cosa viene in mente in Italia se si parla di India? Probabilmente molte ... difesaonline.it Caserta, l’India guarda alle imprese locali: confronto in Confindustria con l’ambasciatrice RaoCaserta - Nuove prospettive internazionali per Terra di Lavoro con l’arrivo dell’Ambasciatrice dell’India in Italia, Vani Rao, accolta nella sede di ... pupia.tv #lenotizieinpositivo di Ondawebtv Caserta guarda a Oriente: l’India di Vani Rao ospite in Confindustria x.com Una nuova rotta, un ponte tra culture! Air India ha inaugurato i voli diretti tra Delhi e Roma, segnando un passo importante per rafforzare i legami tra India e Italia. Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti l’Ambasciatrice Vani Rao, le autorità d - facebook.com facebook