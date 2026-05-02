Sciacca chiama il Mezzogiorno il Pd scommette sul Sud come cuore strategico dell’Europa

Il 7 maggio, presso il Resort Torre del Barone di Sciacca, si terrà un dibattito dedicato al futuro del Sud Italia. L’evento riunirà rappresentanti politici, esperti e cittadini per discutere delle sfide e delle opportunità dell’area. L’iniziativa si inserisce in un momento di attenzione crescente verso il Mezzogiorno e il suo ruolo nel contesto europeo. La giornata mira a promuovere un confronto diretto su tematiche legate allo sviluppo e alla crescita della regione.

Il 7 maggio, il Resort Torre del Barone di Sciacca ospiterà un dibattito di alto profilo sul destino del Sud Italia. L'iniziativa, promossa dal capogruppo del Partito Democratico all’Ars Michele Catanzaro, mira a ribaltare la percezione storica del Mezzogiorno, proponendolo non più come un peso.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Napoli, Agenda Sud 2030: focus sul Mezzogiorno dopo il Pnrr. La Fondazione Merita apre il dibattitoSi terrà venerdì 17 e sabato 18 aprile a Napoli, presso le Gallerie d’Italia, il convegno “Agenda Sud 2030 – Il Mezzogiorno dopo il Pnrr”, promosso... Leggi anche: La catena Color Holiday ora scommette sul sud Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Elezioni a Messina: mezzogiorno di fuoco al Comune, si definiscono le forze in campo; Elezioni a Messina, cinque i candidati in corsa: Basile, Russo, Sciacca, Scurria e Valvieri. NOMI E LISTE. Sciacca chiama il Mezzogiorno, il Pd scommette sul Sud come cuore strategico dell’EuropaUn confronto tra vertici nazionali ed europei per superare la logica dell'assistenzialismo e trasformare la Sicilia in un polo di sviluppo al centro del Mediterraneo ... agrigentonotizie.it Elezioni a Messina, cinque i candidati in corsa: Basile, Russo, Sciacca, Scurria e Valvieri. Nomi e listeIl quadro delle elezioni messinesi è completo: con il gong di mezzogiorno è scaduto il termine ultimo per consegnare le liste. Ieri hanno adempiuto agli obblighi formali il movimento Rinascita Messina ... msn.com Risoluto. . Per lo Sciacca domenica ultima chiamata play off, il presidente: “Dobbiamo vincere e sperare negli altri” Le ultime due sconfitte in campionato hanno complicato la corsa play off dell’Unitas Sciacca che domenica, alle 17, nell’ultima di campionato, al - facebook.com facebook