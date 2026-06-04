ITA Airways e Aeroitalia firmano un accordo per sviluppare collaborazioni commerciali | più collegamenti fra Roma e Sardegna

ITA Airways e Aeroitalia hanno firmato un accordo per aumentare i collegamenti tra Roma e la Sardegna. L’intesa prevede lo sviluppo di collaborazioni commerciali, con l’obiettivo di potenziare le rotte tra le due regioni e migliorare la frequenza dei voli. La firma è avvenuta il 4 giugno 2026. Nessun dettaglio sui numeri o sulle modalità operative è stato comunicato.

Roma, 4 giugno 2026 – ITA Airways e Aeroitalia hanno sottoscritto un accordo avente come scopo quello di sviluppare collaborazioni commerciali. Le due Compagnie adotteranno un approccio progressivo alla cooperazione commerciale, avviando prioritariamente un accordo di interlinea esteso all’intero network, che sarà attivo a partire dal mese di luglio e coprirà la parte restante della Summer 26 e la Winter 2627. Uno Special Prorate Agreement (SPA) permetterà, inoltre, di ampliare l’offerta per i passeggeri e riguarderà il traffico in connessione. Sulla base dei risultati di queste collaborazioni iniziali si valuteranno eventuali ulteriori iniziative di collaborazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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ITA Airways A330-941 FIRST FLIGHT TO IAH from FCO

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