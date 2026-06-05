Viabilità | tutte le modifiche al traffico e alla sosta in città

Sabato 6 giugno, tra le 9:00 e le 20:00, sarà vietato il transito e la sosta con rimozione in via Andrea del Verrocchio, da viale Leonardo da Vinci all’ingresso del centro sportivo. La misura riguarda l’intera giornata e interessa esclusivamente i veicoli non autorizzati. La limitazione si rende necessaria per un evento in programma e comporta modifiche alla circolazione nel tratto interessato.

Due gli eventi sabato 6 giugno che comporteranno variazioni alla circolazione: dalle 9:00 alle 20:00 sono istituiti i divieti di transito e di sosta con rimozione in via Andrea del Verrocchio, da viale Leonardo da Vinci all’area di accesso al centro sportivo a eccezione dei veicoli autorizzati a. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Roma oggi: Metro, bus e traffico sotto controllo… ma attenti ai cantieri!

Notizie e thread social correlati

Viabilità e trasporti. Tutte le modifiche a traffico e autobusPer due giorni, le modalità di circolazione e i servizi di trasporto pubblico subiranno variazioni.

'Bimbimbici' e orienteering in centro a Pisa: le modifiche al traffico e alla sosta nel weekendNel weekend del 23 e 24 maggio, Pisa sarà teatro di due eventi sportivi che coinvolgeranno varie zone della città.

Temi più discussi: Festa della Madonna della Lettera 2026: tutte le modifiche alla viabilità per le celebrazioni del 3 giugno; Mille Miglia 2026, tutte le modifiche alla viabilità in città; Faenza, torna la Cena Itinerante. Tutte le modifiche alla viabilità; Ferrari Tribute e Mille Miglia, tutti i provvedimenti di viabilità.

Da oggi cambia la viabilità a Campobasso per la festività del Corpus Domini di domenica. Tutte le informazioni nel servizio #IoSeguoTgr x.com

Al via il cantiere su via Mariani in centro a Ravenna: lavori da 400mila euro, tutte le modifiche alla viabilitàScatta lunedì 8 giugno il cantiere per il rifacimento dell’asse viario via Mariani–Gordini–Gardini a Ravenna. L’intervento, dal valore complessivo di ... ravennanotizie.it

Sorbolo, carica di 1500 bimbi per salutare le atlete del Giro: le modifiche alla viabilità -La mappaSorbolo Mezzani Tutto è ormai pronto per la partenza della settima tappa del Giro d’Italia Donne che prenderà il via domani alle 12,40. Tutte le atlete attraverseranno il centro di Sorbolo più volte m ... gazzettadiparma.it