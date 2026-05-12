Viabilità e trasporti Tutte le modifiche a traffico e autobus

Per due giorni, le modalità di circolazione e i servizi di trasporto pubblico subiranno variazioni. È previsto l'istituzione di un divieto di accesso in alcune zone e modifiche agli orari di alcune linee di autobus. La situazione interesserà diverse arterie principali, con modifiche temporanee in vigore per consentire lavori o eventi programmati. È consigliabile consultare le comunicazioni ufficiali per conoscere le strade coinvolte e le alternative disponibili.

Due giorni di viabilità e trasporto pubblico modificato. Nel dettaglio sarà istituito il divieto di sosta con rimozione dall’una di notte alle 18 di domani in viale Allegri (tutta la via su ambo i lati), piazza della Vittoria (negli stalli di sosta prospicienti la Galleria Parmeggiani), via Ludovico Ariosto (su ambo i lati), piazza Roversi, via Vittorio Veneto, stradone Vescovado, via Wybicki (nel tratto tra via Manara e via Mutilati del Lavoro), via Mutilati del lavoro (nel tratto tra via Wybicki e via Cremona, su ambo i lati), parcheggio ingresso scuola Anna Frank, via Bligny (da viale Ramazzini a via Cassala), viale Ramazzini (da via Bligny a via Agosti), via Cassala (da via Bligny a via Agosti), via Agosti (da viale Ramazzini a via Cassala), parcheggio prospiciente l’ingresso al Centro internazionale Loris Malaguzzi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Vietnam’s Insane Rush Hour Motorcycle Traffic — The One Rule Nobody Tells You

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