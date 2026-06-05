Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-06-2026 ore 08 | 40

Il servizio di Astral infomobilità segnala un problema sulla viabilità a Roma, aggiornato alle 8:40 del 5 giugno 2026. La comunicazione si riferisce a un intervento o a un evento che ha coinvolto la rete stradale della città, senza fornire dettagli specifici sulla natura dell’incidente o dell’intervento. La comunicazione è stata diffusa dalla redazione di Astral infomobilità, senza ulteriori informazioni sulla durata o le aree interessate.

Astral infomobilità saluto per trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo anulare code per incidente in carreggiata interna tra le uscite Catilinae Appia mentre in esterna si rallenta tra Prenestina Tiburtina tra Flaminia e Cassia e tra Roma Fiumicino e Pontina incolonnamenti su tratto Urbano della A24 dal raccordo anulare al video con indicazione centro e code sulla Roma Fiumicino trans del Tevere via del Cappellaccio verso l'Eur allenamenti poi sulla Pontina 3 aprile Castel Romano indicazioni Roma infine sulla ferrovia Roma Viterbo dal 9 giugno entra in vigore l'orario estivo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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