Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-05-2026 ore 08 | 40

Alle prime ore del 8 maggio 2026, alle 8:40, la rete di viabilità nella zona di Roma e nel Lazio è stata monitorata da Astral Infomobilità. Il servizio fornisce aggiornamenti sul traffico e sulle condizioni delle strade, senza segnalare incidenti o blocchi significativi in quel momento. Le informazioni sono state diffuse dalla redazione dedicata, che si occupa di informare gli automobilisti sulla situazione attuale delle strade regionali.

Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio partiamo subito dal tratto Urbano A24 Roma Teramo a causa di un auto in panne ci sono lunghi incolonnamenti tra il raccordo in via Dei Fiorentini in direzione del centro la situazione del traffico sul Raccordo Anulare in interna file tra diramazione Roma sud e Appia mentre in esterna si rallenta tra Flaminia Cassia diamo uno sguardo alle consolari rallentamenti e code interessano la Cassia tra la storta e la Giustiniana poi il 20 sulla Flaminia la Salaria rispettivamente dal raccordo a via dei Due Ponti e da Villa Spada a via dei...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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