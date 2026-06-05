Viabilità quattro ordinanze della Città metropolitana | chiusure e sensi unici alternati su strade provinciali

Notizia in breve

Quattro ordinanze della Città metropolitana di Catania modificano temporaneamente la viabilità su strade provinciali. Sono previste chiusure temporanee e sensi unici alternati per lavori di manutenzione e ripristino. Le modifiche interesseranno diverse arterie e dureranno fino a nuove disposizioni. La circolazione sarà regolata di conseguenza, con indicazioni sul traffico e sui percorsi alternativi. Nessuna informazione su date specifiche o dettagli tecnici dei lavori.