Viabilità quattro ordinanze della Città metropolitana | chiusure e sensi unici alternati su strade provinciali

Da cataniatoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Quattro ordinanze della Città metropolitana di Catania modificano temporaneamente la viabilità su strade provinciali. Sono previste chiusure temporanee e sensi unici alternati per lavori di manutenzione e ripristino. Le modifiche interesseranno diverse arterie e dureranno fino a nuove disposizioni. La circolazione sarà regolata di conseguenza, con indicazioni sul traffico e sui percorsi alternativi. Nessuna informazione su date specifiche o dettagli tecnici dei lavori.

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Nuove modifiche alla circolazione su diverse arterie della provincia etnea. La Città metropolitana di Catania ha emanato una serie di ordinanze che prevedono chiusure temporanee e sensi unici alternati per consentire l'esecuzione di lavori di manutenzione e ripristino stradale nei territori di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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