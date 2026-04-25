Blocchi e sensi unici | caos in viabilità tra Magugnano e Roccalvecce

Tra Magugnano e Roccalvecce sono in corso lavori di Eurostrade s.r.l. dal 6 maggio al 5 luglio, che hanno provocato modifiche alla viabilità. La strada è stata interessata da blocchi e senso unico alternato, con la rimozione forzata di alcuni veicoli in zona. La circolazione è soggetta a variazioni quotidiane e si consiglia di prestare attenzione alla segnaletica temporanea e alle indicazioni delle autorità.

? Cosa sapere Lavori Eurostrade s.r.l. tra Magugnano e Roccalvecce dal 6 maggio al 5 luglio.. Blocchi e senso unico alternato con rimozione forzata dei veicoli in zona.. Dal 6 maggio alle 7 del mattino, la viabilità tra Magugnano e Roccalvecce subirà trasformazioni radicali a causa dei lavori di messa in sicurezza stradale affidati alla ditta Eurostrade s.r.l. Il Comune di Viterbo ha formalizzato la gestione del traffico tramite l’ordinanza dirigenziale numero 249 del 24 aprile 2026. Gli interventi, che dovrebbero concludersi il 5 luglio 2026 salvo necessità tecniche di cantiere, prevedono una gestione per fasi successive dei tratti interessati.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blocchi e sensi unici: caos in viabilità tra Magugnano e Roccalvecce Notizie correlate Piacenza, caos nel traffico dal 13 aprile: blocchi e sensi uniciIl Comune di Piacenza ha disposto una serie di interventi sulla viabilità urbana che interesseranno diverse zone della città, con limitazioni alla... Disagi per la viabilità: due sensi unici alternati tra Vietri e Cava e tra Vietri e SalernoDue ordinanze per gestire diversi interventi sulla SR ex SS 18, con l'attivazione di sensi unici alternati in tratti distinti della stessa arteria... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Tour of the Alps 2026 a Bolzano, venerdì 24 aprile viabilità rivoluzionata e scuole chiuse in anticipo. L'elenco degli istituti e delle strade; Perugia blocchi al traffico dal 22 aprile | via Checchi e Bistoni chiuse; Traffico e cantieri stasera | blocchi su A24 Roma-Napoli e Fiumicino; Tra cantieri e rallentamenti | caos viabilità tra Roma e Frosinone. Nuovi sensi unici a Verona: come cambia la circolazione stradaleViabilità a Verona, scattano i nuovi sensi unici: ecco le novità e cosa cambia tra i quartieri Stadio e Borgo Milano ... veronaoggi.it Sensi unici per alleggerire il traffico. Tre progetti per Ravenna Sud: Consiglio territoriale favorevoleIl consiglio territoriale di Ravenna Sud nei giorni scorsi ha dato parere favorevole all’unanimità su tre piani particolareggiati dell’Amministrazione che prevedono alcune modifiche alla viabilità. In ... ilrestodelcarlino.it Ecco come sfuggire al traffico di Roma il 25 Aprile: tutti i blocchi, le cerimonie e i cortei previsti- - facebook.com facebook Truffe bancarie informatiche: come difendersi. SMS che parlano di “blocchi”, email che sembrano della banca, telefonate con richieste urgenti… #Digitalmentis #Piemonte progetto @regionepiemonte cofinanziato @mimit_gov regione.piemonte.it/web/comunic x.com