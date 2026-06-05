Viabilità come cambia il traffico nel Comune di Arezzo

Nel Comune di Arezzo il traffico subirà modifiche a partire dal 5 giugno 2026. Due eventi principali influenzeranno la viabilità cittadina, con cambiamenti nelle rotte e nelle zone interessate. La prima modifica riguarda la chiusura temporanea di alcune strade nel centro storico, mentre la seconda prevede l’istituzione di percorsi alternativi per i mezzi di trasporto pubblico e privato. Le autorità hanno comunicato che i lavori saranno in corso fino a una data non ancora definita.

Arezzo, 5 giugno 2026 – . Due gli eventi sabato 6 giugno che comporteranno variazioni alla circolazione: dalle 9:00 alle 20:00 sono istituiti i divieti di transito e di sosta con rimozione in via Andrea del Verrocchio, da viale Leonardo da Vinci all’area di accesso al centro sportivo a eccezione dei veicoli autorizzati a sostare in quest’ultima. Gli stessi divieti si ripeteranno domenica 7 e da venerdì 12 a domenica 14 giugno. Dalle 13:00 di sabato 6 alle 2:00 di domenica 7 giugno scattano i divieti di transito e di sosta in via Alessandro dal Borro nel tratto compreso tra via Carlo Pisacane e via Uguccione della Faggiola, in via Benedetto Croce tra il civico 80 e l’incrocio con via Giordano Bruno e in via Ferrucci nel tratto compreso tra i civici 2 e 18. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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