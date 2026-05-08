Variazioni alla viabilità | cosa cambia e dove ad Arezzo

Da arezzonotizie.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 10 maggio si svolgeranno alcuni eventi che comportano modifiche temporanee alla viabilità in alcune zone di Arezzo. Dalle prime ore del mattino fino a sera, sono previsti divieti di transito e di sosta con rimozione nelle vie Spinello, Niccolò Aretino e Guadagnoli, nel tratto tra via Niccolò Aretino e via Guadagnoli. Queste misure riguardano il perimetro del mercatino del Calcit e saranno in vigore dalle 6:00 alle 23:00.

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Domenica 10 maggio sono in programma alcuni eventi con variazioni alla viabilità: per il mercatino del Calcit scattano dalle 6:00 alle 23:00 i divieti di transito e di sosta con rimozione nel tradizionale perimetro di via Spinello, via Niccolò Aretino, via Guadagnoli nel tratto compreso tra via.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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