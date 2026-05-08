Variazioni alla viabilità | cosa cambia e dove ad Arezzo

Domenica 10 maggio si svolgeranno alcuni eventi che comportano modifiche temporanee alla viabilità in alcune zone di Arezzo. Dalle prime ore del mattino fino a sera, sono previsti divieti di transito e di sosta con rimozione nelle vie Spinello, Niccolò Aretino e Guadagnoli, nel tratto tra via Niccolò Aretino e via Guadagnoli. Queste misure riguardano il perimetro del mercatino del Calcit e saranno in vigore dalle 6:00 alle 23:00.

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Domenica 10 maggio sono in programma alcuni eventi con variazioni alla viabilità: per il mercatino del Calcit scattano dalle 6:00 alle 23:00 i divieti di transito e di sosta con rimozione nel tradizionale perimetro di via Spinello, via Niccolò Aretino, via Guadagnoli nel tratto compreso tra via.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: Cantieri stradali ad Arezzo e Anghiari: cosa cambia per la viabilità Chiude un tratto di strada: come cambia la viabilità, variazioni ai percorsi dei busChiude una porzione di via Bobbio a causa di lavori, nelle giornate di giovedì 2 e venerdì 3 aprile, e in zona cambiano la viabilità e i percorsi dei... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Le modifiche alla viabilità per lo svolgimento di Bimbimbici; Adunata Alpini, cambia ancora il piano traffico: la guida definitiva ai nuovi divieti (con deroghe); Maratona delle Acque, il 10 maggio modifiche alla viabilità e alla fruizione del parco - Cascata delle Marmore; Primo Maggio a Roma: gli orari e le modifiche alla metro, bus e tram. Autostrada A8 Milano-Varese, chiusure e variazioni alla viabilità della prossima settimanaSulla SC5 Strada Varese-Gazzada, sulla A8 Milano-Varese e sulla A60 Tangenziale di Varese, sono previste chiusure per lavori, attività di ispezione e manutenzione ... varesenews.it Giro d’Italia nel sud pontino. Scuole chiuse anche a Itri. Come cambia la viabilitàLe decisioni dell’amministrazione in vista del grande appuntamento del 15 maggio con il passaggio della carovana rosa in città per la settima tappa ... latinatoday.it I lavori comporteranno interruzioni temporanee, deviazioni di percorso e variazioni d’orario per treni regionali, Frecciarossa ed Eurocity. - facebook.com facebook