Comune di Arezzo come cambia la viabilità nei prossimi giorni
Il Comune di Arezzo ha annunciato modifiche temporanee alla viabilità che entreranno in vigore nei prossimi giorni. Le variazioni riguardano alcune strade della città e sono state pianificate per gestire meglio il traffico durante periodi di lavori o eventi. I cambiamenti interesseranno diverse zone e prevedono deviazioni di alcune linee di autobus. La comunicazione è stata diffusa attraverso i canali ufficiali, con l’obiettivo di informare residenti, pendolari e visitatori delle nuove disposizioni nella circolazione.
Arezzo, 15 maggio 2026 – . Variazioni alla viabilità in occasione di alcuni eventi in programma domenica 17 maggio: dalle 6:00 alle 22:00 è istituito il divieto di sosta con rimozione nel tratto di via Vittorio Veneto compreso tra via Curtatone e via Leon Battista Alberti, in via Francesco Rismondo compresa la piazza adibita a parcheggio, in via Fabio Filzi, in via Nazario Sauro. Il divieto di transito interesserà il tratto suddetto di via Vittorio Veneto, via Francesco Rismondo e piazza Saione. I veicoli che percorrono via Leon Battista Alberti al semaforo potranno proseguire in... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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