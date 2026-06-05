Via Patini | Questura e Ama si muovono per il decoro Nessuna risposta per file per risse e racket degli appuntamenti

Nella strada si stanno svolgendo interventi congiunti di polizia e azienda municipale per migliorare il decoro, rimuovendo rifiuti, cartoni e una tendopoli. Tuttavia, non ci sono state risposte alle segnalazioni riguardanti lunghe file di persone in attesa di appuntamenti all’Ufficio immigrazione, né a questioni legate a risse o racket legati agli appuntamenti. La presenza di centinaia di persone in fila resta un problema irrisolto.

Via i cartoni, i rifiuti, la tendopoli: via Patini viene tirata a lucido. Se non fosse per le lunghe file, quelle sì continuano a esserci, di centinaia disperati in attesa di un appuntamento all’Ufficio immigrazione, sembrerebbe di trovarsi in un’altra strada.Sì, perché dopo gli articoli e il. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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