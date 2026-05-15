Fino a 14 giorni in tenda per un permesso di soggiorno | l' inferno di via Patini tra risse racket e notti sul marciapiede

Un uomo trascorre da quattordici giorni in tenda davanti all’ufficio immigrazione di una questura, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno. La sua richiesta è semplice: ottenere i documenti necessari. Durante questo periodo, si è trovato coinvolto in risse e ha dovuto affrontare il racket che operava nella zona. Le notti sono passate sul marciapiede di via Teofilo Patini, mentre la sua situazione rimane irrisolta e il disagio si protrae senza soluzione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui