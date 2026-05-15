Fino a 14 giorni in tenda per un permesso di soggiorno | l' inferno di via Patini tra risse racket e notti sul marciapiede
Un uomo trascorre da quattordici giorni in tenda davanti all’ufficio immigrazione di una questura, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno. La sua richiesta è semplice: ottenere i documenti necessari. Durante questo periodo, si è trovato coinvolto in risse e ha dovuto affrontare il racket che operava nella zona. Le notti sono passate sul marciapiede di via Teofilo Patini, mentre la sua situazione rimane irrisolta e il disagio si protrae senza soluzione.
“I don’t want to fight, I only want my documents”. Mamoon è estenuato, questa è la sua quattordicesima notte trascorsa sul marciapiede di via Teofilo Patini, fuori dall'ufficio immigrazione della Questura, a Tor Sapienza. “Ero il numero sei, ma quando sono venuti a litigare mi sono messo da parte. 🔗 Leggi su Romatoday.it
TEARFUL RETURN TO THE GOVERNOR'S PALACE, MÉRIDA #goingback #mérida #letterofintroduction
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