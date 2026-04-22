Il racket degli oli esausti così la società di Favara provò a svincolarsi dal boss e si ritrovò senza contratti

Recentemente, la società di Favara ha deciso di gestire in modo autonomo il ritiro degli oli esausti, ritenendo di disporre delle autorizzazioni, dei mezzi e dei contratti necessari. Questa scelta arriva dopo un tentativo di distanziarsi da un'organizzazione criminale coinvolta nel racket degli oli esausti. La società, attraverso questa mossa, cerca di operare senza vincoli con il passato, puntando sulla propria capacità di gestire il servizio in maniera indipendente.

La Think-Green di Favara pensa di poter fare un ritiro in autonomia. Niente di strano: è un'azienda autorizzata, ha i mezzi, ha i contratti. Passa a prelevare l'olio da un esercente di Niscemi senza avvisare i Musto. Errore fatale. Nel giro di poche settimane l'azienda agrigentina viene.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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