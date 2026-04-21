FOTO ANM vetri in frantumi sulla linea 116 | ennesima sassaiola e panico a bordo

Su una linea di trasporto pubblico a Napoli, sono stati fatti esplodere alcuni vetri, causando danni e panico tra i passeggeri. Si tratta dell'ultimo episodio di violenza ai danni del servizio, che si è verificato durante un normale viaggio. La situazione ha provocato disagio tra chi si trovava a bordo e ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. La violenza si inserisce in una serie di incidenti simili avvenuti negli ultimi tempi nella zona.

Tempo di lettura: 4 minuti Ennesimo episodio di violenza ai danni del trasporto pubblico locale a Napoli. Intorno alle ore 18:20 di oggi, un autobus ANM in servizio sulla linea 116, che collega Napoli con Cercola, è stato colpito da un corpo contundente, presumibilmente una pietra, lanciato in via Galileo Ferraris. Il lancio ha perforato il vetro anteriore del mezzo, penetrando all’interno dell’abitacolo. Alcuni frammenti di vetro hanno raggiunto e ferito lievemente al braccio un passeggero. Dalle prime testimonianze raccolte a bordo, a lanciare la pietra sarebbe stato un uomo adulto. Il boato è stato fortissimo, generando panico tra i passeggeri che hanno temuto per la propria incolumità.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FOTO/ ANM, vetri in frantumi sulla linea 116: ennesima sassaiola e panico a bordo Notizie correlate Fiamme e fumo a bordo di un tram della linea 27 in via Marco Bruto per il cedimento dell’alta tensione: panico fra i passeggeri a bordoMilano, 11 marzo 2026 – Sembra non esserci pace per le linee tranviarie milanesi: dopo la tragedia del 27 febbraio, col deragliamento del Tramlink in... Costretti a scendere, passeggeri vandali frantumano per ripicca vetri e un fanale sulla linea 132Secondo quanto emerso, un gruppo numeroso di giovani (le testimonianze indicano più di una decina di ragazzi) sono saliti al capolinea di Santa Sofia...