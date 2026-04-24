Calci | conclusi i lavori di valorizzazione dei percorsi in località La Baragaglia

Recentemente sono stati terminati i lavori di valorizzazione dei percorsi in località La Baragaglia. Le opere hanno riguardato il miglioramento della percorribilità della ‘via Erbosa’ e di un tracciato escursionistico all’interno della RET (Rete Escursionistica Toscana). Le modifiche sono state realizzate con l’obiettivo di rendere più accessibili e sicuri i percorsi per chi li percorre. La conclusione delle lavorazioni è stata comunicata dall’amministrazione locale.

Nei giorni scorsi si sono conclusi i lavori di valorizzazione dei percorsi in località La Baragaglia, finalizzati a migliorare la percorribilità sia della cosiddetta ‘via Erbosa’ sia del tracciato escursionistico che, inserito nella RET (Rete Escursionistica Toscana. n°143), porta dalla.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Riqualificazione: conclusi i lavori nel cortile della scuola dell'infanzia a CalciCompletati, in poco meno di un mese, i lavori di riqualificazione del cortile della scuola dell'infanzia in via della Propositura, che è dunque... Conclusi i lavori di riqualificazione dei Giardini Porcinai: riapertura ufficiale alla cittadinanzaArezzo, 29, marzo 2026 – Conclusi i lavori di riqualificazione dei Giardini Porcinai: riapertura ufficiale alla cittadinanza. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Riqualificazione: conclusi i lavori nel cortile della scuola dell'infanzia a Calci; Bagnolo: Inaugurazione del campo di calcio a cinque - Conclusi i lavori di riqualificazione; Campo Sant’Anna, lavori conclusi: riapertura a breve; Nel fine settimana tornano i tornei Mini Calci e Primi Calci edizione 2026. Terminati i lavori di riqualificazione al cimitero comunale di FollonicaIl Comune di Follonica ha completato i lavori di riqualificazione al cimitero comunale con un investimento di 190mila euro, migliorando la sicurezza e il rispetto per il luogo. maremmanews.it Intervento durato quattro mesi. Conclusi i lavori al cimitero: Maggiore decoro e sicurezzaIl sindaco Buoncristiani: Abbiamo ascoltato le numerose richieste dei cittadini. Vialetti realizzati con tecniche che mettono insieme innovazione e sostenibilità. lanazione.it Il Capoluogo D'Abruzzo. Queen · We Are The Champions (Remastered 2011). Finisce ai calci di rigore la finale regionale under 19 allo stadio Pallozzi di Sulmona. A trionfare il Celano calcio che ha battuto la Renato Curi Angolana 5-3 facebook Magie, calci piazzati e reti decisive by Hakan Calhanoglu x.com