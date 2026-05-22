Sp 83 ‘Polenta’ conclusi i lavori | Ferita rimarginata dopo anni

Da ilrestodelcarlino.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati completati i lavori di ripristino sulla strada provinciale 83 ‘Polenta’ a Bertinoro, dopo i danni causati dalle alluvioni di quest’anno. L’intervento ha riguardato la sistemazione della carreggiata e delle infrastrutture stradali, permettendo di riaprire il tratto al traffico. La strada, che collega diverse zone collinari, era stata chiusa per diversi mesi a causa delle criticità emerse dopo le intense piogge. Ora, la viabilità nella zona torna alla normalità.

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Si sono conclusi i lavori di ripristino sulla strada provinciale 83 ‘Polenta’ a Bertinoro, un intervento fondamentale per la viabilità della zona collinare che era stata pesantemente danneggiata dalle alluvioni del 2023. L’opera, dal costo complessivo di 1,4 milioni, è stata finanziata dall’ Unione Europea tramite i Fondi Fsue e dal commissario straordinario alla ricostruzione, mentre la progettazione e l’avvio sono stati gestiti dalla Provincia di Forlì-Cesena. I cantieri, affidati all’impresa ‘Mattei – Lavori Edili e Stradali Srl’, si sono concentrati in particolare su due tratti specifici della strada provinciale. Nel dettaglio, tra il chilometro 6,900 e il chilometro 7,000 si è proceduto alla stabilizzazione del pendio attraverso la posa di una rete antierosione sulla scarpata di monte, scongiurando il rischio di futuri smottamenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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