La Camera dei Deputati ha approvato con 155 voti favorevoli, 86 contrari e 8 astenuti la legge delega sull’energia nucleare. La legge prevede l’avvio della realizzazione dei primi reattori tra il 2034 e il 2035, secondo le dichiarazioni di un rappresentante del governo. La discussione si è concentrata sulla pianificazione e le tempistiche per lo sviluppo del settore nucleare nel paese.

Sì alla legge delega sull’energia nucleare. La Camera la approva con 155 voti favorevoli, 86 contrari ed 8 astenuti. Il provvedimento passa ora al Senato per il via libera definitivo. Con la delega, una volta ratificata da entrambi i rami del Parlamento, il Governo avrà 12 mesi di tempo per scrivere i decreti attuativi. Obiettivo: regolare la produzione di energia da nucleare sostenibile, finanziare la ricerca sulla fusione e definire il piano per i rifiuti radioattivi. Pichetto: decreti entro Natale, reattori dal 2034 Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, commenta subito dopo il voto: “Entro Natale avremo i decreti attuativi della legge delega sul nucleare”. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Via libera della Camera al nucleare: Pichetto punta ai primi reattori nel 2034-2035

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Camera approva Ddl sul nucleare, testo passa al Senato

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Nucleare sostenibile, sì della Camera al ddl con 155 sì, 86 no e 8 astenuti, Pichetto Fratin: "Primi reattori entro il 2034"La Camera ha approvato con 155 voti favorevoli, 86 contrari e 8 astensioni un disegno di legge delega sul nucleare sostenibile.

Temi più discussi: Ordinamento forense: via libera della Camera alla riforma; Via libera della Camera al ddl sul nucleare, il testo passa al Senato; Via libera della Camera al Ddl sul nucleare: mini reattori al posto delle vecchie centrali; Via libera della Camera alla legge delega per la riforma dell’ordinamento forense.

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