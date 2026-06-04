Nucleare sostenibile sì della Camera al ddl con 155 sì 86 no e 8 astenuti Pichetto Fratin | Primi reattori entro il 2034

Notizia in breve

La Camera ha approvato con 155 voti favorevoli, 86 contrari e 8 astensioni un disegno di legge delega sul nucleare sostenibile. Il testo prevede lo smantellamento degli impianti nucleari esistenti e consente ai Comuni di candidarsi come possibili sedi per nuovi siti. Il ministro dello sviluppo ha annunciato la costruzione dei primi reattori entro il 2034.