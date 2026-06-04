Nucleare sostenibile sì della Camera al ddl con 155 sì 86 no e 8 astenuti Pichetto Fratin | Primi reattori entro il 2034
La Camera ha approvato con 155 voti favorevoli, 86 contrari e 8 astensioni un disegno di legge delega sul nucleare sostenibile. Il testo prevede lo smantellamento degli impianti nucleari esistenti e consente ai Comuni di candidarsi come possibili sedi per nuovi siti. Il ministro dello sviluppo ha annunciato la costruzione dei primi reattori entro il 2034.
Diverse le novità presenti nel testo, dallo smantellamento degli impianti già presenti sul territorio nazionale alla possibilità per i Comuni di candidarsi a ospitare i nuovi siti Sì della Camera al disegno di legge delega sul nucleare sostenibile con 155 sì, 86 no e 8 astenuti. Tra gli asten. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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