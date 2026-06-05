Via libera ai primi ristori per il ciclone Harry 7 milioni alle imprese

Approvate le prime 38 domande presentate nell'ambito della misura "Ristori 2", l'intervento promosso dalla Regione siciliana e gestito da Irfis FinSicilia per sostenere le imprese che hanno subito danni a causa del ciclone Harry e degli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito l'isola nel. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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